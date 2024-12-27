Ціна Bro the cat (BRO)
Поточна ціна Bro the cat (BRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 453.83K USD. Ціна BRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bro the cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.68K USD
- зміна ціни Bro the cat протягом дня — -22.94%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
Отримуйте оновлення цін BRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bro the cat до USD становила $ -0.000135154704156333.
За останні 30 днів зміна ціни Bro the cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bro the cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bro the cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000135154704156333
|-22.94%
|30 днів
|$ 0
|-80.33%
|60 днів
|$ 0
|-84.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bro the cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.98%
-22.94%
-30.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BRO до AUD
A$--
|1 BRO до GBP
￡--
|1 BRO до EUR
€--
|1 BRO до USD
$--
|1 BRO до MYR
RM--
|1 BRO до TRY
₺--
|1 BRO до JPY
¥--
|1 BRO до RUB
₽--
|1 BRO до INR
₹--
|1 BRO до IDR
Rp--
|1 BRO до PHP
₱--
|1 BRO до EGP
￡E.--
|1 BRO до BRL
R$--
|1 BRO до CAD
C$--
|1 BRO до BDT
৳--
|1 BRO до NGN
₦--
|1 BRO до UAH
₴--
|1 BRO до VES
Bs--
|1 BRO до PKR
Rs--
|1 BRO до KZT
₸--
|1 BRO до THB
฿--
|1 BRO до TWD
NT$--
|1 BRO до CHF
Fr--
|1 BRO до HKD
HK$--
|1 BRO до MAD
.د.م--