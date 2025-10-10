Токеноміка BRO on BASE (BRO)
We are a meme Community for BROS within the Crypto world
The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!
Токеноміка BRO on BASE (BRO): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки BRO on BASE (BRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів BRO, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRO, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRO, досліджуйте ціну токена BRO в реальному часі!
