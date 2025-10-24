Актуальна ціна BRO on BASE сьогодні становить 0,00001991 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна BRO on BASE сьогодні становить 0,00001991 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRO на MEXC вже зараз.

Докладніше про BRO

Інформація про ціну BRO

Офіційний вебсайт BRO

Токеноміка BRO

Прогноз ціни BRO

Ціна BRO on BASE (BRO)

Актуальна ціна 1 BRO до USD:

+2,10%1D
Графік ціни BRO on BASE (BRO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни BRO on BASE (BRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001913
$ 0,00001913$ 0,00001913
Мін. за 24 год
$ 0,00002003
$ 0,00002003$ 0,00002003
Макс. за 24 год

$ 0,00001913
$ 0,00001913$ 0,00001913

$ 0,00002003
$ 0,00002003$ 0,00002003

$ 0,00086283
$ 0,00086283$ 0,00086283

$ 0,00001866
$ 0,00001866$ 0,00001866

-0,54%

+2,16%

-2,01%

-2,01%

Актуальна ціна BRO on BASE (BRO) становить $0,00001991. За останні 24 години BRO торгувався між мінімумом у $ 0,00001913 і максимумом у $ 0,00002003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRO становить $ 0,00086283, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001866.

Що стосується короткострокових результатів, то BRO змінився на -0,54% за останню годину, +2,16% за 24 години та на -2,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BRO on BASE (BRO)

$ 17,79K
$ 17,79K$ 17,79K

$ 19,60K
$ 19,60K$ 19,60K

893,34M
893,34M 893,34M

984 032 153,0
984 032 153,0 984 032 153,0

Поточна ринкова капіталізація BRO on BASE — $ 17,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRO — 893,34M, зі загальною пропозицією 984032153.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,60K.

Історія ціни BRO on BASE (BRO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRO on BASE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRO on BASE до USD становила $ -0,0000052226.
За останні 60 днів зміна ціни BRO on BASE до USD становила $ -0,0000030340.
За останні 90 днів зміна ціни BRO on BASE до USD становила $ -0,0004701733529146423.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,16%
30 днів$ -0,0000052226-26,23%
60 днів$ -0,0000030340-15,23%
90 днів$ -0,0004701733529146423-95,93%

Що таке BRO on BASE (BRO)

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BRO on BASE (BRO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни BRO on BASE (USD)

Скільки коштуватиме BRO on BASE (BRO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BRO on BASE (BRO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BRO on BASE.

Перегляньте прогноз ціни BRO on BASE вже зараз!

BRO до місцевих валют

Токеноміка BRO on BASE (BRO)

Розуміння токеноміки BRO on BASE (BRO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BRO on BASE (BRO)

Скільки сьогодні коштує BRO on BASE (BRO)?
Актуальна ціна BRO у USD становить 0,00001991 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRO до USD?
Поточна ціна BRO до USD — $ 0,00001991. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BRO on BASE?
Ринкова капіталізація BRO — $ 17,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRO?
Циркуляційна пропозиція BRO — 893,34M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRO?
BRO досяг історичної максимальної ціни у 0,00086283 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRO?
Історична мінімальна ціна BRO становила 0,00001866 USD.
Який обсяг торгівлі BRO?
Актуальний обсяг торгівлі BRO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRO цього року?
BRO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BRO on BASE (BRO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

