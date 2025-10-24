Інформація щодо ціни BRO on BASE (BRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001913 $ 0,00001913 $ 0,00001913 Мін. за 24 год $ 0,00002003 $ 0,00002003 $ 0,00002003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001913$ 0,00001913 $ 0,00001913 Макс. за 24 год $ 0,00002003$ 0,00002003 $ 0,00002003 Рекордний максимум $ 0,00086283$ 0,00086283 $ 0,00086283 Найнижча ціна $ 0,00001866$ 0,00001866 $ 0,00001866 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +2,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,01%

Актуальна ціна BRO on BASE (BRO) становить $0,00001991. За останні 24 години BRO торгувався між мінімумом у $ 0,00001913 і максимумом у $ 0,00002003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRO становить $ 0,00086283, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001866.

Що стосується короткострокових результатів, то BRO змінився на -0,54% за останню годину, +2,16% за 24 години та на -2,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BRO on BASE (BRO)

Ринкова капіталізація $ 17,79K$ 17,79K $ 17,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,60K$ 19,60K $ 19,60K Циркуляційне постачання 893,34M 893,34M 893,34M Загальна пропозиція 984 032 153,0 984 032 153,0 984 032 153,0

Поточна ринкова капіталізація BRO on BASE — $ 17,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRO — 893,34M, зі загальною пропозицією 984032153.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,60K.