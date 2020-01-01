Токеноміка Bro if I held (IF) Дізнайтеся ключову інформацію про Bro if I held (IF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bro if I held (IF) "Bro if I held, I would not be so poor" is a meme everyone in the memespace can relate to, timeless, edgy and relateable to everyone. It is now a community takeover and within the second day of CTO it hit over 5000 holders! Which really shows that this is a meme that has come to stay. Enjoy the memes, the fun and do not become the meme itself. If only you held bro, you would not cope so much. Офіційний вебсайт: https://ifonsolana.com Купити IF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bro if I held (IF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bro if I held (IF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,10K $ 20,10K $ 20,10K Загальна пропозиція: $ 997,22M $ 997,22M $ 997,22M Циркуляційна пропозиція: $ 997,22M $ 997,22M $ 997,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,10K $ 20,10K $ 20,10K Історичний максимум: $ 0,00130147 $ 0,00130147 $ 0,00130147 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bro if I held (IF)

Токеноміка Bro if I held (IF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bro if I held (IF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IF, досліджуйте ціну токена IF в реальному часі!

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