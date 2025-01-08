Сьогоднішня ціна Bro if I held (IF)

Поточна ціна Bro if I held (IF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.00K USD. Ціна IF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bro if I held:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 629.60 USD

- зміна ціни Bro if I held протягом дня — -15.90%

- циркуляційна пропозиція – 999.53M USD

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