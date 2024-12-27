Ціна BRLA Digital BRLA (BRLA)
Поточна ціна BRLA Digital BRLA (BRLA) сьогодні становить 0.1636 USD з ринковою капіталізацією $ 824.73K USD. Ціна BRLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRLA Digital BRLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.31K USD
- зміна ціни BRLA Digital BRLA протягом дня — +2.36%
- циркуляційна пропозиція – 5.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRLA Digital BRLA до USD становила $ +0.00376718.
За останні 30 днів зміна ціни BRLA Digital BRLA до USD становила $ -0.0064432551.
За останні 60 днів зміна ціни BRLA Digital BRLA до USD становила $ -0.0086352006.
За останні 90 днів зміна ціни BRLA Digital BRLA до USD становила $ -0.0187543899345181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00376718
|+2.36%
|30 днів
|$ -0.0064432551
|-3.93%
|60 днів
|$ -0.0086352006
|-5.27%
|90 днів
|$ -0.0187543899345181
|-10.28%
Останній аналіз цін BRLA Digital BRLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.73%
+2.36%
+17.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
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