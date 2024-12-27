Сьогоднішня ціна BRLA Digital BRLA (BRLA)

Поточна ціна BRLA Digital BRLA (BRLA) сьогодні становить 0.1636 USD з ринковою капіталізацією $ 824.73K USD. Ціна BRLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRLA Digital BRLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.31K USD

- зміна ціни BRLA Digital BRLA протягом дня — +2.36%

- циркуляційна пропозиція – 5.04M USD

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