Яка зараз ринкова ціна BRL1?

BRL1 оцінюється в ₴8.62882182641090784000, зі зміною -0.14% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має BRL1?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення BRL1 у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний BRL1 у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість BRL1?

Обігова кількість становить 13030917.54, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для BRL1?

BRL1 згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як BRL1 виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Stablecoins,Polygon Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Stablecoins,Polygon Ecosystem, імпульс BRL1 залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.