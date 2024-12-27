Ціна BRK690k (BRK)
Поточна ціна BRK690k (BRK) сьогодні становить 2,547.92 USD з ринковою капіталізацією $ 254.79K USD. Ціна BRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRK690k:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.86 USD
- зміна ціни BRK690k протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00 USD
Отримуйте оновлення цін BRK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRK690k до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRK690k до USD становила $ -1,039.0991042000.
За останні 60 днів зміна ціни BRK690k до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRK690k до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -1,039.0991042000
|-40.78%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRK690k: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BRK до AUD
A$4,076.672
|1 BRK до GBP
￡2,012.8568
|1 BRK до EUR
€2,446.0032
|1 BRK до USD
$2,547.92
|1 BRK до MYR
RM11,389.2024
|1 BRK до TRY
₺89,788.7008
|1 BRK до JPY
¥402,061.776
|1 BRK до RUB
₽264,346.7
|1 BRK до INR
₹218,025.5144
|1 BRK до IDR
Rp41,769,173.6448
|1 BRK до PHP
₱147,983.1936
|1 BRK до EGP
￡E.129,612.6904
|1 BRK до BRL
R$15,746.1456
|1 BRK до CAD
C$3,643.5256
|1 BRK до BDT
৳303,966.856
|1 BRK до NGN
₦3,944,129.2016
|1 BRK до UAH
₴106,655.9312
|1 BRK до VES
Bs129,943.92
|1 BRK до PKR
Rs708,143.4056
|1 BRK до KZT
₸1,318,115.4536
|1 BRK до THB
฿86,756.676
|1 BRK до TWD
NT$83,699.172
|1 BRK до CHF
Fr2,293.128
|1 BRK до HKD
HK$19,771.8592
|1 BRK до MAD
.د.م25,632.0752