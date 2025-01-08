Ціна Brix Gaming (BRIX)
Поточна ціна Brix Gaming (BRIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brix Gaming:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.74 USD
- зміна ціни Brix Gaming протягом дня — -2.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brix Gaming до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brix Gaming до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brix Gaming до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brix Gaming до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.34%
|30 днів
|$ 0
|-4.72%
|60 днів
|$ 0
|-9.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brix Gaming: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-2.34%
-0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BRIX Is a pvp/pve mini game ecosystem on the Solana blockchain. Rewards will include Nfts/SOL/USDC/BRIX
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