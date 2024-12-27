Сьогоднішня ціна Briun Armstrung (BRIUN)

Поточна ціна Briun Armstrung (BRIUN) сьогодні становить 0.00108328 USD з ринковою капіталізацією $ 863.44K USD. Ціна BRIUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Briun Armstrung:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD

- зміна ціни Briun Armstrung протягом дня — -6.42%

- циркуляційна пропозиція – 782.53M USD

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