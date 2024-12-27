Ціна Briun Armstrung (BRIUN)
Поточна ціна Briun Armstrung (BRIUN) сьогодні становить 0.00108328 USD з ринковою капіталізацією $ 863.44K USD. Ціна BRIUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Briun Armstrung:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD
- зміна ціни Briun Armstrung протягом дня — -6.42%
- циркуляційна пропозиція – 782.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Briun Armstrung до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Briun Armstrung до USD становила $ -0.0005697468.
За останні 60 днів зміна ціни Briun Armstrung до USD становила $ +0.0009663028.
За останні 90 днів зміна ціни Briun Armstrung до USD становила $ +0.0004704928970938529.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.42%
|30 днів
|$ -0.0005697468
|-52.59%
|60 днів
|$ +0.0009663028
|+89.20%
|90 днів
|$ +0.0004704928970938529
|+76.78%
Останній аналіз цін Briun Armstrung: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.44%
-6.42%
-9.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.
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