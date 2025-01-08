Сьогоднішня ціна BRITTO (BRITTO)

Поточна ціна BRITTO (BRITTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна BRITTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRITTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.27K USD

- зміна ціни BRITTO протягом дня — -6.37%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін BRITTO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRITTO.