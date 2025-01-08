Ціна BRITTO (BRITTO)
Поточна ціна BRITTO (BRITTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна BRITTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRITTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.27K USD
- зміна ціни BRITTO протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRITTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRITTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRITTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRITTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.37%
|30 днів
|$ 0
|-37.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRITTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-6.37%
+7.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRITTO is a community-driven meme project built on the XRP Ledger, inspired by Arthur Britto, one of the co-creators of the XRPL. The project combines a thematic focus on mystery and innovation with functional use cases, including the Britto Lottery, Britto Tournaments, and the Britto Buy Bot. BRITTO aims to foster collaboration and engagement within the XRP Ledger ecosystem while providing utility and entertainment for its community.
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