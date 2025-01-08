Ціна Brish (BRISH)
Поточна ціна Brish (BRISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRISH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brish:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27K USD
- зміна ціни Brish протягом дня — -9.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brish до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brish до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brish до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brish до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.57%
|30 днів
|$ 0
|-65.96%
|60 днів
|$ 0
|+452.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brish: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
-9.57%
+31.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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