Сьогоднішня ціна Brish (BRISH)

Поточна ціна Brish (BRISH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRISH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brish:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27K USD

- зміна ціни Brish протягом дня — -9.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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