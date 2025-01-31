Ціна Brint (BRINT)
Поточна ціна Brint (BRINT) сьогодні становить 0.00019468 USD з ринковою капіталізацією $ 194.68K USD. Ціна BRINT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brint:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.27K USD
- зміна ціни Brint протягом дня — -41.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brint до USD становила $ -0.000139838561295812.
За останні 30 днів зміна ціни Brint до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brint до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000139838561295812
|-41.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.07%
-41.80%
--
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