Сьогоднішня ціна Brint (BRINT)

Поточна ціна Brint (BRINT) сьогодні становить 0.00019468 USD з ринковою капіталізацією $ 194.68K USD. Ціна BRINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brint:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 657.27K USD

- зміна ціни Brint протягом дня — -41.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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