Ціна Brillion (DUA)
Поточна ціна Brillion (DUA) сьогодні становить 0.0231635 USD з ринковою капіталізацією $ 4.72M USD. Ціна DUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brillion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD
- зміна ціни Brillion протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 203.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brillion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brillion до USD становила $ +0.0122089643.
За останні 60 днів зміна ціни Brillion до USD становила $ +0.0243950430.
За останні 90 днів зміна ціни Brillion до USD становила $ +0.010839622436074163.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0122089643
|+52.71%
|60 днів
|$ +0.0243950430
|+105.32%
|90 днів
|$ +0.010839622436074163
|+87.96%
Останній аналіз цін Brillion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Brillion smart wallet and identity solution, will put you in full control of your digital identity, assets, and privacy. Say goodbye to complexity as you navigate the world of crypto on your terms. With Brillion, you’ll enjoy smooth identification, seamless asset management, and top-notch security features. But that’s just the beginning — as we strive to bring billions of users into crypto, we’ll keep evolving to provide you with the latest web3 features under the Brillion brand. From compliance solutions and verifiable credentials to advanced asset recovery mechanisms, cross-border and remittance functions and fractionalization of NFTs powered by AllianceBlock’s Nexera Protocol, Brillion will revolutionize the way you engage with web3.
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