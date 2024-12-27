Сьогоднішня ціна Brillion (DUA)

Поточна ціна Brillion (DUA) сьогодні становить 0.0231635 USD з ринковою капіталізацією $ 4.72M USD. Ціна DUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brillion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD

- зміна ціни Brillion протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 203.82M USD

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