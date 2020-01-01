Токеноміка Brilliant Crypto Token (BRIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Brilliant Crypto Token (BRIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brilliant Crypto Token (BRIL) The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin. Офіційний вебсайт: https://brilliantcrypto.net/ Whitepaper: https://brilliantcrypto.net/whitepaper/project/index.php Купити BRIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brilliant Crypto Token (BRIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brilliant Crypto Token (BRIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 22,29M $ 22,29M $ 22,29M Історичний максимум: $ 0,072473 $ 0,072473 $ 0,072473 Історичний мінімум: $ 0,02091336 $ 0,02091336 $ 0,02091336 Поточна ціна: $ 0,02230494 $ 0,02230494 $ 0,02230494 Дізнайтеся більше про ціну Brilliant Crypto Token (BRIL)

Токеноміка Brilliant Crypto Token (BRIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brilliant Crypto Token (BRIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRIL, досліджуйте ціну токена BRIL в реальному часі!

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