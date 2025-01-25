Ціна Brilliant Crypto Token (BRIL)
Поточна ціна Brilliant Crypto Token (BRIL) сьогодні становить 0.052478 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brilliant Crypto Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.22K USD
- зміна ціни Brilliant Crypto Token протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brilliant Crypto Token до USD становила $ -0.00095272500862788.
За останні 30 днів зміна ціни Brilliant Crypto Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brilliant Crypto Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brilliant Crypto Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00095272500862788
|-1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brilliant Crypto Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
-1.78%
-9.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The “Brilliant Crypto Token (BRIL)” is a utility token that can be used within the blockchain game “Brilliantcrypto”. The “Brilliantcrypto” allows users to purchase pickaxes (NFT) for gameplay, gems (NFT) that can be traded in-game, and other uses such as pickaxe recovery and leveling up. BRIL can also be earned by mining in gameplay. In recent years, Play to Earn games have begun to attract attention as a model for earning money while playing, but there are concerns that the system is unsustainable because it is easy for the first player to profit. Brilliantcrypto” aims to solve the sustainability issues of Play to Earn games by introducing a new model called ‘Proof of Gaming’ inspired by Bitcoin.
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