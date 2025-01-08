Ціна BRIHLO (BRIL)
Поточна ціна BRIHLO (BRIL) сьогодні становить 9.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRIHLO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.23K USD
- зміна ціни BRIHLO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRIHLO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRIHLO до USD становила $ +1.3987200800.
За останні 60 днів зміна ціни BRIHLO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRIHLO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +1.3987200800
|+14.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRIHLO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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