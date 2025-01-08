Ціна Brightpool (BRI)
Поточна ціна Brightpool (BRI) сьогодні становить 0.00810533 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brightpool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.48 USD
- зміна ціни Brightpool протягом дня — -7.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BRI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brightpool до USD становила $ -0.000694395342509462.
За останні 30 днів зміна ціни Brightpool до USD становила $ -0.0033634331.
За останні 60 днів зміна ціни Brightpool до USD становила $ -0.0005906791.
За останні 90 днів зміна ціни Brightpool до USD становила $ -0.002238338281003008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000694395342509462
|-7.89%
|30 днів
|$ -0.0033634331
|-41.49%
|60 днів
|$ -0.0005906791
|-7.28%
|90 днів
|$ -0.002238338281003008
|-21.63%
Останній аналіз цін Brightpool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.89%
-10.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brightpool is a AI DeFi platform powered by the proprietary BS.AI® model, offering: • Limit Orders with AI Rewards • AI-Calculated Price Freezing for DEX Tokens • Instant Swaps Without LPs • Eternal 96% Revenue-Driven Buybacks at AI-Determined Levels • Preferential Halving Rewards for Early DEX Token Miners Brightpool is the first DeFi platform that uses artificial intelligence (AI) to manage its token minting process. It also incorporates halving mechanisms that benefit early users. The AI calculates the value of each trader's order to the system, and based on this, traders can earn rewards. This is a novel way to 'mine' cryptocurrency, using what we call a 'Proof of Risk' consensus - the first such model in the world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BRI до AUD
A$0.012968528
|1 BRI до GBP
￡0.006484264
|1 BRI до EUR
€0.0077811168
|1 BRI до USD
$0.00810533
|1 BRI до MYR
RM0.0363929317
|1 BRI до TRY
₺0.2863613089
|1 BRI до JPY
¥1.281452673
|1 BRI до RUB
₽0.8692966425
|1 BRI до INR
₹0.6955183673
|1 BRI до IDR
Rp130.7311107299
|1 BRI до PHP
₱0.4728649522
|1 BRI до EGP
￡E.0.4104539112
|1 BRI до BRL
R$0.049442513
|1 BRI до CAD
C$0.0115906219
|1 BRI до BDT
৳0.987229194
|1 BRI до NGN
₦12.5275169947
|1 BRI до UAH
₴0.3448007382
|1 BRI до VES
Bs0.42958249
|1 BRI до PKR
Rs2.2715997858
|1 BRI до KZT
₸4.3090365879
|1 BRI до THB
฿0.2801202048
|1 BRI до TWD
NT$0.2659358773
|1 BRI до CHF
Fr0.007294797
|1 BRI до HKD
HK$0.0629784141
|1 BRI до MAD
.د.م0.0815396198