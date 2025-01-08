Ціна BrightID (BRIGHT)
Поточна ціна BrightID (BRIGHT) сьогодні становить 0.01380659 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BrightID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 577.64 USD
- зміна ціни BrightID протягом дня — -5.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BrightID до USD становила $ -0.00075634248396169.
За останні 30 днів зміна ціни BrightID до USD становила $ -0.0019599931.
За останні 60 днів зміна ціни BrightID до USD становила $ -0.0015381825.
За останні 90 днів зміна ціни BrightID до USD становила $ -0.000598513946260586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00075634248396169
|-5.19%
|30 днів
|$ -0.0019599931
|-14.19%
|60 днів
|$ -0.0015381825
|-11.14%
|90 днів
|$ -0.000598513946260586
|-4.15%
Останній аналіз цін BrightID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-5.19%
+0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A DAO powered by 1Hive Gardens and Aragon technologies is the best structure to achieve this. $BRIGHT is the token that makes BrightDAO work. A fairdrop and ongoing fair distribution mechanisms (think BrightID-enabled faucets) are the best ways to allocate $BRIGHT. (A “fairdrop” simply means some or all rewards are given per person instead of per address.)
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