Сьогоднішня ціна BrightID (BRIGHT)

Поточна ціна BrightID (BRIGHT) сьогодні становить 0.01380659 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BrightID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 577.64 USD

- зміна ціни BrightID протягом дня — -5.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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