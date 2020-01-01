Токеноміка Bright Union (BRIGHT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bright Union (BRIGHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bright Union (BRIGHT) Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Офіційний вебсайт: https://brightunion.io/ Купити BRIGHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bright Union (BRIGHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bright Union (BRIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,40K $ 41,40K $ 41,40K Загальна пропозиція: $ 110,00M $ 110,00M $ 110,00M Циркуляційна пропозиція: $ 24,13M $ 24,13M $ 24,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 188,72K $ 188,72K $ 188,72K Історичний максимум: $ 0,721301 $ 0,721301 $ 0,721301 Історичний мінімум: $ 0,00142523 $ 0,00142523 $ 0,00142523 Поточна ціна: $ 0,00171567 $ 0,00171567 $ 0,00171567 Дізнайтеся більше про ціну Bright Union (BRIGHT)

Токеноміка Bright Union (BRIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bright Union (BRIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRIGHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRIGHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRIGHT, досліджуйте ціну токена BRIGHT в реальному часі!

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