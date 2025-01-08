Сьогоднішня ціна Bright Union (BRIGHT)

Поточна ціна Bright Union (BRIGHT) сьогодні становить 0.0038397 USD з ринковою капіталізацією $ 92.66K USD. Ціна BRIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bright Union:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.83 USD

- зміна ціни Bright Union протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 24.13M USD

Отримуйте оновлення цін BRIGHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRIGHT.