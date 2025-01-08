Ціна Bridged WETH (WETH)
Поточна ціна Bridged WETH (WETH) сьогодні становить 3,393.56 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged WETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57M USD
- зміна ціни Bridged WETH протягом дня — -7.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged WETH до USD становила $ -284.624241708471.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged WETH до USD становила $ -506.1844276680.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged WETH до USD становила $ +530.2590210200.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged WETH до USD становила $ +1,027.802283030623.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -284.624241708471
|-7.73%
|30 днів
|$ -506.1844276680
|-14.91%
|60 днів
|$ +530.2590210200
|+15.63%
|90 днів
|$ +1,027.802283030623
|+43.44%
Останній аналіз цін Bridged WETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
-7.73%
+1.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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