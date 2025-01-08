Сьогоднішня ціна Bridged WETH (WETH)

Поточна ціна Bridged WETH (WETH) сьогодні становить 3,393.56 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridged WETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.57M USD

- зміна ціни Bridged WETH протягом дня — -7.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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