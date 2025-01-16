Ціна Bridged WBNB (WBNB)
Поточна ціна Bridged WBNB (WBNB) сьогодні становить 703.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged WBNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.03K USD
- зміна ціни Bridged WBNB протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ +8.03.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +8.03
|+1.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bridged WBNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+1.16%
+1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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