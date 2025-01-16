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Ціна Bridged WBNB (WBNB)

USD

Графік ціни Bridged WBNB (WBNB) в реальному часі

$703.26
$703.26$703.26
+1.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Bridged WBNB (WBNB)

Поточна ціна Bridged WBNB (WBNB) сьогодні становить 703.26 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged WBNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.03K USD
- зміна ціни Bridged WBNB протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Bridged WBNB (WBNB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ +8.03.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged WBNB до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +8.03+1.16%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Bridged WBNB (WBNB)

Останній аналіз цін Bridged WBNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 687.7
$ 687.7$ 687.7

$ 706.51
$ 706.51$ 706.51

$ 745.1
$ 745.1$ 745.1

-0.04%

+1.16%

+1.29%

Ринкова інформація Bridged WBNB (WBNB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

0.00
0.00 0.00

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

WBNB до місцевих валют

1 WBNB до AUD
A$1,125.216
1 WBNB до GBP
569.6406
1 WBNB до EUR
682.1622
1 WBNB до USD
$703.26
1 WBNB до MYR
RM3,157.6374
1 WBNB до TRY
24,937.5996
1 WBNB до JPY
¥110,193.8094
1 WBNB до RUB
72,295.128
1 WBNB до INR
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1 WBNB до IDR
Rp11,528,850.6144
1 WBNB до PHP
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1 WBNB до EGP
￡E.35,465.4018
1 WBNB до BRL
R$4,247.6904
1 WBNB до CAD
C$1,005.6618
1 WBNB до BDT
85,066.3296
1 WBNB до NGN
1,093,709.952
1 WBNB до UAH
29,593.1808
1 WBNB до VES
Bs37,272.78
1 WBNB до PKR
Rs195,836.8122
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1 WBNB до THB
฿24,353.8938
1 WBNB до TWD
NT$23,179.4496
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