Ціна Bridged WAVAX (WAVAX)
Поточна ціна Bridged WAVAX (WAVAX) сьогодні становить 39.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged WAVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.46K USD
- зміна ціни Bridged WAVAX протягом дня — -9.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged WAVAX до USD становила $ -4.03990259481053.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged WAVAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged WAVAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged WAVAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4.03990259481053
|-9.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bridged WAVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-9.20%
+0.09%
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