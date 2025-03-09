Сьогоднішня ціна Bridged USDT (USDT)

Поточна ціна Bridged USDT (USDT) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridged USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72M USD

- зміна ціни Bridged USDT протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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