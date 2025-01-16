Логотип Bridged FRAX

Ціна Bridged FRAX (FRAX)

USD

Графік ціни Bridged FRAX (FRAX) в реальному часі

$1.005
$1.005$1.005
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Bridged FRAX (FRAX)

Поточна ціна Bridged FRAX (FRAX) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08 USD
- зміна ціни Bridged FRAX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FRAX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FRAX.

Цінові показники Bridged FRAX (FRAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Bridged FRAX (FRAX)

Останній аналіз цін Bridged FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

--

--

0.00%

Ринкова інформація Bridged FRAX (FRAX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.08
$ 1.08$ 1.08

0.00
0.00 0.00

Що таке Bridged FRAX ( FRAX)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Користувачі також запитують: інші запитання про Bridged FRAX (FRAX)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FRAX до місцевих валют

1 FRAX до AUD
A$1.608
1 FRAX до GBP
0.81405
1 FRAX до EUR
0.97485
1 FRAX до USD
$1.005
1 FRAX до MYR
RM4.51245
1 FRAX до TRY
35.6373
1 FRAX до JPY
¥157.47345
1 FRAX до RUB
103.314
1 FRAX до INR
86.832
1 FRAX до IDR
Rp16,475.4072
1 FRAX до PHP
58.80255
1 FRAX до EGP
￡E.50.68215
1 FRAX до BRL
R$6.0702
1 FRAX до CAD
C$1.43715
1 FRAX до BDT
121.5648
1 FRAX до NGN
1,562.976
1 FRAX до UAH
42.2904
1 FRAX до VES
Bs53.265
1 FRAX до PKR
Rs279.86235
1 FRAX до KZT
530.6199
1 FRAX до THB
฿34.80315
1 FRAX до TWD
NT$33.1248
1 FRAX до CHF
Fr0.91455
1 FRAX до HKD
HK$7.8189
1 FRAX до MAD
.د.م10.06005