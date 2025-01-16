Сьогоднішня ціна Bridged FRAX (FRAX)

Поточна ціна Bridged FRAX (FRAX) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridged FRAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08 USD

- зміна ціни Bridged FRAX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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