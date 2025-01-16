Ціна Bridged FRAX (FRAX)
Поточна ціна Bridged FRAX (FRAX) сьогодні становить 1.005 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged FRAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08 USD
- зміна ціни Bridged FRAX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged FRAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|90 днів
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Останній аналіз цін Bridged FRAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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₽103.314
|1 FRAX до INR
₹86.832
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Rp16,475.4072
|1 FRAX до PHP
₱58.80255
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R$6.0702
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C$1.43715
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৳121.5648
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₦1,562.976
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₴42.2904
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