Ціна Bridged BUSD (BUSD)

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Графік ціни Bridged BUSD (BUSD) в реальному часі

$0.989745
$0.989745$0.989745
-4.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Bridged BUSD (BUSD)

Поточна ціна Bridged BUSD (BUSD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged BUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.27 USD
- зміна ціни Bridged BUSD протягом дня — -4.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Bridged BUSD (BUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ -0.0482718697906503.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ -0.0801174351.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ +1.8310823097.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ +0.0126560386317869.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0482718697906503-4.64%
30 днів$ -0.0801174351-8.08%
60 днів$ +1.8310823097+184.85%
90 днів$ +0.0126560386317869+1.29%

Аналіз цін Bridged BUSD (BUSD)

Останній аналіз цін Bridged BUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.988408
$ 0.988408$ 0.988408

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

+0.22%

-4.64%

-1.29%

Ринкова інформація Bridged BUSD (BUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 425.27
$ 425.27$ 425.27

0.00
0.00 0.00

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BUSD до місцевих валют

1 BUSD до AUD
A$1.5849264
1 BUSD до GBP
0.7924632
1 BUSD до EUR
0.95095584
1 BUSD до USD
$0.990579
1 BUSD до MYR
RM4.43779392
1 BUSD до TRY
35.00706186
1 BUSD до JPY
¥156.56101095
1 BUSD до RUB
106.21978617
1 BUSD до INR
84.98177241
1 BUSD до IDR
Rp15,977.07840837
1 BUSD до PHP
57.7507557
1 BUSD до EGP
￡E.50.16292056
1 BUSD до BRL
R$6.0425319
1 BUSD до CAD
C$1.41652797
1 BUSD до BDT
120.6525222
1 BUSD до NGN
1,531.02899661
1 BUSD до UAH
41.91139749
1 BUSD до VES
Bs52.500687
1 BUSD до PKR
Rs275.99512098
1 BUSD до KZT
523.83798678
1 BUSD до THB
฿34.21459866
1 BUSD до TWD
NT$32.41174488
1 BUSD до CHF
Fr0.8915211
1 BUSD до HKD
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1 BUSD до MAD
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