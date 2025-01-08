Ціна Bridged BUSD (BUSD)
Поточна ціна Bridged BUSD (BUSD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged BUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.27 USD
- зміна ціни Bridged BUSD протягом дня — -4.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ -0.0482718697906503.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ -0.0801174351.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ +1.8310823097.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged BUSD до USD становила $ +0.0126560386317869.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0482718697906503
|-4.64%
|30 днів
|$ -0.0801174351
|-8.08%
|60 днів
|$ +1.8310823097
|+184.85%
|90 днів
|$ +0.0126560386317869
|+1.29%
Останній аналіз цін Bridged BUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-4.64%
-1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BUSD до AUD
A$1.5849264
|1 BUSD до GBP
￡0.7924632
|1 BUSD до EUR
€0.95095584
|1 BUSD до USD
$0.990579
|1 BUSD до MYR
RM4.43779392
|1 BUSD до TRY
₺35.00706186
|1 BUSD до JPY
¥156.56101095
|1 BUSD до RUB
₽106.21978617
|1 BUSD до INR
₹84.98177241
|1 BUSD до IDR
Rp15,977.07840837
|1 BUSD до PHP
₱57.7507557
|1 BUSD до EGP
￡E.50.16292056
|1 BUSD до BRL
R$6.0425319
|1 BUSD до CAD
C$1.41652797
|1 BUSD до BDT
৳120.6525222
|1 BUSD до NGN
₦1,531.02899661
|1 BUSD до UAH
₴41.91139749
|1 BUSD до VES
Bs52.500687
|1 BUSD до PKR
Rs275.99512098
|1 BUSD до KZT
₸523.83798678
|1 BUSD до THB
฿34.21459866
|1 BUSD до TWD
NT$32.41174488
|1 BUSD до CHF
Fr0.8915211
|1 BUSD до HKD
HK$7.69679883
|1 BUSD до MAD
.د.م9.91569579