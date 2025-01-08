Сьогоднішня ціна Bridged BUSD (BUSD)

Поточна ціна Bridged BUSD (BUSD) сьогодні становить 0.990579 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridged BUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.27 USD

- зміна ціни Bridged BUSD протягом дня — -4.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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