Ціна Bridged Andromeda (SANDR)
Поточна ціна Bridged Andromeda (SANDR) сьогодні становить 0.02379028 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SANDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridged Andromeda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD
- зміна ціни Bridged Andromeda протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridged Andromeda до USD становила $ -0.00093702727234779.
За останні 30 днів зміна ціни Bridged Andromeda до USD становила $ -0.0037367416.
За останні 60 днів зміна ціни Bridged Andromeda до USD становила $ -0.0005259840.
За останні 90 днів зміна ціни Bridged Andromeda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00093702727234779
|-3.78%
|30 днів
|$ -0.0037367416
|-15.70%
|60 днів
|$ -0.0005259840
|-2.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bridged Andromeda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-3.78%
-5.61%
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