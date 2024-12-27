Сьогоднішня ціна Bridge Oracle (BRG)

Поточна ціна Bridge Oracle (BRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 922.75K USD. Ціна BRG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridge Oracle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.59K USD

- зміна ціни Bridge Oracle протягом дня — +56.07%

- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD

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