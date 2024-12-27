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Ціна Bridge Oracle (BRG)

USD

Графік ціни Bridge Oracle (BRG) в реальному часі

$0.0001294
$0.0001294$0.0001294
+56.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Bridge Oracle (BRG)

Поточна ціна Bridge Oracle (BRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 922.75K USD. Ціна BRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridge Oracle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.59K USD
- зміна ціни Bridge Oracle протягом дня — +56.07%
- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD

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Цінові показники Bridge Oracle (BRG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+56.07%
30 днів$ 0+23.32%
60 днів$ 0-63.32%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Bridge Oracle (BRG)

Останній аналіз цін Bridge Oracle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.486758
$ 0.486758$ 0.486758

+12.85%

+56.07%

+12.75%

Ринкова інформація Bridge Oracle (BRG)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 922.75K
$ 922.75K$ 922.75K

$ 59.59K
$ 59.59K$ 59.59K

8.00B
8.00B 8.00B

Що таке Bridge Oracle ( BRG)

Public Oracle on BSC Due to the nature of blockchain systems, they are not able to access real world data. Bridge oracle system is a technology through which external data can be injected.

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Ресурс Bridge Oracle (BRG)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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