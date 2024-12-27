Ціна Bridge Oracle (BRG)
Поточна ціна Bridge Oracle (BRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 922.75K USD. Ціна BRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridge Oracle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.59K USD
- зміна ціни Bridge Oracle протягом дня — +56.07%
- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bridge Oracle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+56.07%
|30 днів
|$ 0
|+23.32%
|60 днів
|$ 0
|-63.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bridge Oracle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.85%
+56.07%
+12.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Public Oracle on BSC Due to the nature of blockchain systems, they are not able to access real world data. Bridge oracle system is a technology through which external data can be injected.
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