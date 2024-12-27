Ціна Bridge Mutual (BMI)
Поточна ціна Bridge Mutual (BMI) сьогодні становить 0.00277725 USD з ринковою капіталізацією $ 178.91K USD. Ціна BMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bridge Mutual:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.73 USD
- зміна ціни Bridge Mutual протягом дня — +3.33%
- циркуляційна пропозиція – 64.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bridge Mutual до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bridge Mutual до USD становила $ -0.0011021474.
За останні 60 днів зміна ціни Bridge Mutual до USD становила $ -0.0011653979.
За останні 90 днів зміна ціни Bridge Mutual до USD становила $ -0.002460271351349975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.33%
|30 днів
|$ -0.0011021474
|-39.68%
|60 днів
|$ -0.0011653979
|-41.96%
|90 днів
|$ -0.002460271351349975
|-46.97%
Останній аналіз цін Bridge Mutual: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.81%
+3.33%
+2.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem.
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€0.00266616
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RM0.0124143075
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₺0.09787029
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¥0.4381667325
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₽0.288111915
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₹0.2376492825
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Rp45.52868124
|1 BMI до PHP
₱0.16130268
|1 BMI до EGP
￡E.0.1412787075
|1 BMI до BRL
R$0.017163405
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C$0.0039714675
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৳0.331325925
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