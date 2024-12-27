Сьогоднішня ціна Bridge Mutual (BMI)

Поточна ціна Bridge Mutual (BMI) сьогодні становить 0.00277725 USD з ринковою капіталізацією $ 178.91K USD. Ціна BMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bridge Mutual:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.73 USD

- зміна ціни Bridge Mutual протягом дня — +3.33%

- циркуляційна пропозиція – 64.70M USD

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