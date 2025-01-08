Сьогоднішня ціна BRICS Chain (BRICS)

Поточна ціна BRICS Chain (BRICS) сьогодні становить 41.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRICS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRICS Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.15K USD

- зміна ціни BRICS Chain протягом дня — -14.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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