Ціна BRICS Chain (BRICS)
Поточна ціна BRICS Chain (BRICS) сьогодні становить 41.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRICS Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.15K USD
- зміна ціни BRICS Chain протягом дня — -14.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRICS Chain до USD становила $ -6.79400755850283.
За останні 30 днів зміна ціни BRICS Chain до USD становила $ -9.1724704960.
За останні 60 днів зміна ціни BRICS Chain до USD становила $ -18.1617181760.
За останні 90 днів зміна ціни BRICS Chain до USD становила $ +22.68029839162304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6.79400755850283
|-14.08%
|30 днів
|$ -9.1724704960
|-22.13%
|60 днів
|$ -18.1617181760
|-43.82%
|90 днів
|$ +22.68029839162304
|+120.90%
Останній аналіз цін BRICS Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.82%
-14.08%
+21.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.
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