Сьогоднішня ціна BRICKTON

Поточна ціна BRICKTON (BRICK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 31,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRICK до USD становить $ 0 за BRICK.

BRICKTON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 688,22, з циркуляційною пропозицією у 996,01M BRICK. Протягом останніх 24 годин BRICK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00120627, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BRICK змінився на -2,38% за останню годину та на -96,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BRICKTON (BRICK)

Ринкова капіталізація $ 19,69K$ 19,69K $ 19,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,69K$ 19,69K $ 19,69K Циркуляційне постачання 996,01M 996,01M 996,01M Загальна пропозиція 996 011 195,840857 996 011 195,840857 996 011 195,840857

Поточна ринкова капіталізація BRICKTON — $ 19,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRICK — 996,01M, зі загальною пропозицією 996011195.840857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,69K.