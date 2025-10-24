Інформація щодо ціни brickcoin (BRICK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001053 $ 0,00001053 $ 0,00001053 Мін. за 24 год $ 0,0000111 $ 0,0000111 $ 0,0000111 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001053$ 0,00001053 $ 0,00001053 Макс. за 24 год $ 0,0000111$ 0,0000111 $ 0,0000111 Рекордний максимум $ 0,00115065$ 0,00115065 $ 0,00115065 Найнижча ціна $ 0,00001002$ 0,00001002 $ 0,00001002 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +4,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,57%

Актуальна ціна brickcoin (BRICK) становить $0,00001104. За останні 24 години BRICK торгувався між мінімумом у $ 0,00001053 і максимумом у $ 0,0000111, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRICK становить $ 0,00115065, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001002.

Що стосується короткострокових результатів, то BRICK змінився на -0,13% за останню годину, +4,32% за 24 години та на -10,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо brickcoin (BRICK)

Ринкова капіталізація $ 10,98K$ 10,98K $ 10,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,98K$ 10,98K $ 10,98K Циркуляційне постачання 994,73M 994,73M 994,73M Загальна пропозиція 994 725 434,862828 994 725 434,862828 994 725 434,862828

Поточна ринкова капіталізація brickcoin — $ 10,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRICK — 994,73M, зі загальною пропозицією 994725434.862828. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,98K.