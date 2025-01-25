Ціна Brick Block (BRICK)
Поточна ціна Brick Block (BRICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brick Block:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.76 USD
- зміна ціни Brick Block протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brick Block до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brick Block до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brick Block до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brick Block до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.32%
|60 днів
|$ 0
|+5.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brick Block: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Real estate investment powered by blockchain for fractionalownership and passive income. BrickBlock empowers the digitization of real estate value and revenue streams. By leveraging blockchain technology, we transform traditional property ownership into tradable tokens (NFTs) or fungible investment tokens. This unlocks new possibilities: fractional ownership allows investment in high-value properties with lower capital, while revenue streams like rent or resale profits can be automatically distributed to token holders, creating a transparent and efficient system for both investors and property owners.
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