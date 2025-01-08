Ціна Brick (BRICK)
Поточна ціна Brick (BRICK) сьогодні становить 0.190545 USD з ринковою капіталізацією $ 56.51K USD. Ціна BRICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brick:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.72 USD
- зміна ціни Brick протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 296.54K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brick до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brick до USD становила $ -0.0037891969.
За останні 60 днів зміна ціни Brick до USD становила $ -0.0804511096.
За останні 90 днів зміна ціни Brick до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0037891969
|-1.98%
|60 днів
|$ -0.0804511096
|-42.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brick: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BRICK is the native token of Bricksestate built on the BSC BEP-20 network. BRICK is designed to empower the connection of real estates and properties through a fully transparent, community-owned platform on Binance Smart Chain. BricksEstate is a community blockchain project that will allow investors access to a variety of real estates and properties owning full or parts of these assets through fractional ownership and be part of the ever-growing real estate industry. BricksEstate aims to offer clients a verifiable record of property data that would allow the parties to complete a deal who generally don't know each other and to trust that the seller actually has true ownership of that property through both the blockchain immutable ledger and utilisation of NFT ownership certificates.
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