Сьогоднішня ціна Brick (BRICK)

Поточна ціна Brick (BRICK) сьогодні становить 0.190545 USD з ринковою капіталізацією $ 56.51K USD. Ціна BRICK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brick:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.72 USD

- зміна ціни Brick протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 296.54K USD

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