Сьогоднішня ціна BribeAI (BRAI)

Поточна ціна BribeAI (BRAI) сьогодні становить 0.02882297 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BribeAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77K USD

- зміна ціни BribeAI протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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