Що таке BribeAI ( BRAI)

BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BribeAI (BRAI) Whitepaper Офіційний вебсайт