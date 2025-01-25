Ціна BribeAI (BRAI)
Поточна ціна BribeAI (BRAI) сьогодні становить 0.02882297 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BribeAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77K USD
- зміна ціни BribeAI протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BribeAI до USD становила $ -0.00103940295451953.
За останні 30 днів зміна ціни BribeAI до USD становила $ -0.0172500172.
За останні 60 днів зміна ціни BribeAI до USD становила $ -0.0229870910.
За останні 90 днів зміна ціни BribeAI до USD становила $ -0.06099596490911788.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00103940295451953
|-3.48%
|30 днів
|$ -0.0172500172
|-59.84%
|60 днів
|$ -0.0229870910
|-79.75%
|90 днів
|$ -0.06099596490911788
|-67.90%
Останній аналіз цін BribeAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-3.48%
-37.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot.
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