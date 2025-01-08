Сьогоднішня ціна BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 (COIN)

Поточна ціна BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.79K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BrianArmstrongTrumpYellenGTA6:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 419.65 USD

- зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 237.27M USD

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