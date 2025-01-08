Ціна BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 (COIN)
Поточна ціна BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.79K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BrianArmstrongTrumpYellenGTA6:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 419.65 USD
- зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 237.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-28.58%
|60 днів
|$ 0
|-2.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BrianArmstrongTrumpYellenGTA6: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BrianArmstrongTrumpYellen Is new token built on ETH network one of the eth project mooning secretly now we create a Public awareness for everyone to know..
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