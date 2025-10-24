Інформація щодо ціни BRIAH (BRIAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00361951$ 0,00361951 $ 0,00361951 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,76% Зміна ціни (1 дн.) -6,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,65%

Актуальна ціна BRIAH (BRIAH) становить --. За останні 24 години BRIAH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRIAH становить $ 0,00361951, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRIAH змінився на +0,76% за останню годину, -6,17% за 24 години та на -12,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BRIAH (BRIAH)

Ринкова капіталізація $ 161,48K$ 161,48K $ 161,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 161,48K$ 161,48K $ 161,48K Циркуляційне постачання 996,97M 996,97M 996,97M Загальна пропозиція 996 966 560,285 996 966 560,285 996 966 560,285

Поточна ринкова капіталізація BRIAH — $ 161,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRIAH — 996,97M, зі загальною пропозицією 996966560.285. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 161,48K.