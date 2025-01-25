Ціна BREX (BREX)
Поточна ціна BREX (BREX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BREX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BREX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.21 USD
- зміна ціни BREX протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BREX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BREX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BREX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BREX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.29%
|30 днів
|$ 0
|+3.84%
|60 днів
|$ 0
|-7.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BREX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.29%
+5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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