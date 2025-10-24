Інформація щодо ціни Brewski (BREWSKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001996 $ 0,00001996 $ 0,00001996 Мін. за 24 год $ 0,00002067 $ 0,00002067 $ 0,00002067 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001996$ 0,00001996 $ 0,00001996 Макс. за 24 год $ 0,00002067$ 0,00002067 $ 0,00002067 Рекордний максимум $ 0,00277218$ 0,00277218 $ 0,00277218 Найнижча ціна $ 0,00001757$ 0,00001757 $ 0,00001757 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) +1,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,97%

Актуальна ціна Brewski (BREWSKI) становить $0,00002046. За останні 24 години BREWSKI торгувався між мінімумом у $ 0,00001996 і максимумом у $ 0,00002067, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BREWSKI становить $ 0,00277218, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001757.

Що стосується короткострокових результатів, то BREWSKI змінився на -0,54% за останню годину, +1,71% за 24 години та на +3,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brewski (BREWSKI)

Ринкова капіталізація $ 20,54K$ 20,54K $ 20,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,54K$ 20,54K $ 20,54K Циркуляційне постачання 999,41M 999,41M 999,41M Загальна пропозиція 999 407 060,968111 999 407 060,968111 999 407 060,968111

Поточна ринкова капіталізація Brewski — $ 20,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BREWSKI — 999,41M, зі загальною пропозицією 999407060.968111. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,54K.