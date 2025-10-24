Інформація щодо ціни Brettwu (BRETTWU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,23% Зміна ціни (1 дн.) -1,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,02%

Актуальна ціна Brettwu (BRETTWU) становить --. За останні 24 години BRETTWU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRETTWU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRETTWU змінився на +1,23% за останню годину, -1,77% за 24 години та на -5,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brettwu (BRETTWU)

Ринкова капіталізація $ 222,03K$ 222,03K $ 222,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 222,03K$ 222,03K $ 222,03K Циркуляційне постачання 413,57T 413,57T 413,57T Загальна пропозиція 413 570 833 756 849,44 413 570 833 756 849,44 413 570 833 756 849,44

Поточна ринкова капіталізація Brettwu — $ 222,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRETTWU — 413,57T, зі загальною пропозицією 413570833756849.44. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 222,03K.