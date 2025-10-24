Актуальна ціна Brettwu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRETTWU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRETTWU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Brettwu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRETTWU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRETTWU на MEXC вже зараз.

Докладніше про BRETTWU

Інформація про ціну BRETTWU

Офіційний вебсайт BRETTWU

Токеноміка BRETTWU

Прогноз ціни BRETTWU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Brettwu

Ціна Brettwu (BRETTWU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BRETTWU до USD:

--
----
-1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Brettwu (BRETTWU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Brettwu (BRETTWU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,23%

-1,77%

-5,02%

-5,02%

Актуальна ціна Brettwu (BRETTWU) становить --. За останні 24 години BRETTWU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRETTWU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRETTWU змінився на +1,23% за останню годину, -1,77% за 24 години та на -5,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brettwu (BRETTWU)

$ 222,03K
$ 222,03K$ 222,03K

--
----

$ 222,03K
$ 222,03K$ 222,03K

413,57T
413,57T 413,57T

413 570 833 756 849,44
413 570 833 756 849,44 413 570 833 756 849,44

Поточна ринкова капіталізація Brettwu — $ 222,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRETTWU — 413,57T, зі загальною пропозицією 413570833756849.44. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 222,03K.

Історія ціни Brettwu (BRETTWU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brettwu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brettwu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brettwu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brettwu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,77%
30 днів$ 0-19,57%
60 днів$ 0-60,78%
90 днів$ 0--

Що таке Brettwu (BRETTWU)

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Brettwu (BRETTWU)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Brettwu (USD)

Скільки коштуватиме Brettwu (BRETTWU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Brettwu (BRETTWU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Brettwu.

Перегляньте прогноз ціни Brettwu вже зараз!

BRETTWU до місцевих валют

Токеноміка Brettwu (BRETTWU)

Розуміння токеноміки Brettwu (BRETTWU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRETTWU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Brettwu (BRETTWU)

Скільки сьогодні коштує Brettwu (BRETTWU)?
Актуальна ціна BRETTWU у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRETTWU до USD?
Поточна ціна BRETTWU до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Brettwu?
Ринкова капіталізація BRETTWU — $ 222,03K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRETTWU?
Циркуляційна пропозиція BRETTWU — 413,57T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRETTWU?
BRETTWU досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRETTWU?
Історична мінімальна ціна BRETTWU становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BRETTWU?
Актуальний обсяг торгівлі BRETTWU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRETTWU цього року?
BRETTWU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRETTWU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:33:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Brettwu (BRETTWU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.