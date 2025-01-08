Ціна Brettei (BRETTEI)
Поточна ціна Brettei (BRETTEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRETTEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brettei:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.10 USD
- зміна ціни Brettei протягом дня — -7.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brettei до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brettei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brettei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brettei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.77%
|30 днів
|$ 0
|-19.96%
|60 днів
|$ 0
|+1.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brettei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-7.77%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BRETTEI PEIPEI's best friend, together we eat sushi all day and make millions on the ETH blockchain. Brettei aims to create a big and involved community with a lot of activities such as meme contest and raids contest.
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