Сьогоднішня ціна BRETT0X66 ($BRETT)

Поточна ціна BRETT0X66 ($BRETT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRETT0X66:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.49K USD

- зміна ціни BRETT0X66 протягом дня — -10.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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