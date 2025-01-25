Ціна Brett Killer (KRETT)
Поточна ціна Brett Killer (KRETT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brett Killer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.78 USD
- зміна ціни Brett Killer протягом дня — -2.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brett Killer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brett Killer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brett Killer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brett Killer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.50%
|30 днів
|$ 0
|-33.71%
|60 днів
|$ 0
|-50.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brett Killer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.50%
-3.88%
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