Ціна Brett Is Based (BMONEY)
Поточна ціна Brett Is Based (BMONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brett Is Based:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни Brett Is Based протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brett Is Based до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brett Is Based до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brett Is Based до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brett Is Based до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.08%
|60 днів
|$ 0
|+7.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brett Is Based: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+9.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BMONEY is a meme coin project inspired by the laid-back and charismatic character Brett from Matt Furie's "Boys Club."
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