Ціна Brett Gold (BRETTGOLD)
Поточна ціна Brett Gold (BRETTGOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.68K USD. Ціна BRETTGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brett Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD
- зміна ціни Brett Gold протягом дня — -1.86%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brett Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brett Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brett Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brett Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.86%
|30 днів
|$ 0
|+6.16%
|60 днів
|$ 0
|-32.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brett Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.83%
-1.86%
+13.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold
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