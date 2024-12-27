Сьогоднішня ціна Brett Gold (BRETTGOLD)

Поточна ціна Brett Gold (BRETTGOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 220.68K USD. Ціна BRETTGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brett Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65K USD

- зміна ціни Brett Gold протягом дня — -1.86%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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