Ціна Brett ETH (BRETT)
Поточна ціна Brett ETH (BRETT) сьогодні становить 0.01698381 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brett ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.66K USD
- зміна ціни Brett ETH протягом дня — -9.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brett ETH до USD становила $ -0.00183145616350428.
За останні 30 днів зміна ціни Brett ETH до USD становила $ -0.0064135469.
За останні 60 днів зміна ціни Brett ETH до USD становила $ -0.0045004243.
За останні 90 днів зміна ціни Brett ETH до USD становила $ +0.00557069097395082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00183145616350428
|-9.73%
|30 днів
|$ -0.0064135469
|-37.76%
|60 днів
|$ -0.0045004243
|-26.49%
|90 днів
|$ +0.00557069097395082
|+48.81%
Останній аналіз цін Brett ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-9.73%
-21.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme Token on Ethereum Network.
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