Сьогоднішня ціна Brett ETH (BRETT)

Поточна ціна Brett ETH (BRETT) сьогодні становить 0.01698381 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brett ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.66K USD

- зміна ціни Brett ETH протягом дня — -9.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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