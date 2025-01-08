Ціна BREPE (BREPE)
Поточна ціна BREPE (BREPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BREPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BREPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.92 USD
- зміна ціни BREPE протягом дня — -1.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BREPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BREPE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BREPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BREPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BREPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BREPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.41%
|30 днів
|$ 0
|-25.67%
|60 днів
|$ 0
|+1.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BREPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.41%
+3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is this project about? $BREPE is completely decentralized: it has 0% taxes on both purchase and sale transactions; The liquidity of $BREPE is burned forever and the contract is forfeited, guaranteeing maximum security for investor funds. What makes your project unique? $ BREPE was born after months of launching his friend PEPE. A maximum supply of 420 million (420,690,000,000,000) $BREPE tokens is available. History of your project. Released on August 27, 2023, BREPE ($BREPE) is a decentralized meme coin inspired by the creations of the famous Matt Furie. What's next for your project? As a decentralized and community-driven meme coin, BREPE aims to use memes as a tool for change in the world of cryptocurrencies, with the aim of bringing cryptocurrencies back to their essence; decentralization. What can your token be used for? To carry out decentralized exchanges at 0% taxes, without limit on transactions, Liquidity burned forever, We want to be innovation in the MEME sector.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BREPE до AUD
A$--
|1 BREPE до GBP
￡--
|1 BREPE до EUR
€--
|1 BREPE до USD
$--
|1 BREPE до MYR
RM--
|1 BREPE до TRY
₺--
|1 BREPE до JPY
¥--
|1 BREPE до RUB
₽--
|1 BREPE до INR
₹--
|1 BREPE до IDR
Rp--
|1 BREPE до PHP
₱--
|1 BREPE до EGP
￡E.--
|1 BREPE до BRL
R$--
|1 BREPE до CAD
C$--
|1 BREPE до BDT
৳--
|1 BREPE до NGN
₦--
|1 BREPE до UAH
₴--
|1 BREPE до VES
Bs--
|1 BREPE до PKR
Rs--
|1 BREPE до KZT
₸--
|1 BREPE до THB
฿--
|1 BREPE до TWD
NT$--
|1 BREPE до CHF
Fr--
|1 BREPE до HKD
HK$--
|1 BREPE до MAD
.د.م--