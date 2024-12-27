Ціна BreederDAO (BREED)
Поточна ціна BreederDAO (BREED) сьогодні становить 0.03057679 USD з ринковою капіталізацією $ 5.37M USD. Ціна BREED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BreederDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.93K USD
- зміна ціни BreederDAO протягом дня — +0.71%
- циркуляційна пропозиція – 174.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BreederDAO до USD становила $ +0.00021575.
За останні 30 днів зміна ціни BreederDAO до USD становила $ +0.0156972403.
За останні 60 днів зміна ціни BreederDAO до USD становила $ +0.0236924196.
За останні 90 днів зміна ціни BreederDAO до USD становила $ +0.01350366342504661.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021575
|+0.71%
|30 днів
|$ +0.0156972403
|+51.34%
|60 днів
|$ +0.0236924196
|+77.48%
|90 днів
|$ +0.01350366342504661
|+79.09%
Останній аналіз цін BreederDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.71%
-46.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BreederDAO is the go-to asset production factory for quality gaming assets of the Metaverse. We generate curated assets that deliver best value at scale for some of the largest guilds in the Metaverse so they can supercharge their play-to-earn economies. All asset generation tools are developed in-house and derived from a combination of comprehensive game mastery, data-driven analytics and modeling. BreederDAO is committed to equipping the next billion players and becoming a pillar of the play-to-earn economy.
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