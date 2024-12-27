Сьогоднішня ціна BreederDAO (BREED)

Поточна ціна BreederDAO (BREED) сьогодні становить 0.03057679 USD з ринковою капіталізацією $ 5.37M USD. Ціна BREED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BreederDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.93K USD

- зміна ціни BreederDAO протягом дня — +0.71%

- циркуляційна пропозиція – 174.86M USD

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