Ціна BreakBot (BREAK)
Поточна ціна BreakBot (BREAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.47K USD. Ціна BREAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BreakBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.04K USD
- зміна ціни BreakBot протягом дня — -18.80%
- циркуляційна пропозиція – 925.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BreakBot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BreakBot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BreakBot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BreakBot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BreakBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+22.84%
-18.80%
-48.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.
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