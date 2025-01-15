Сьогоднішня ціна BreakBot (BREAK)

Поточна ціна BreakBot (BREAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.47K USD. Ціна BREAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BreakBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.04K USD

- зміна ціни BreakBot протягом дня — -18.80%

- циркуляційна пропозиція – 925.99M USD

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